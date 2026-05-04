« Toute activité maritime non conforme aux principes annoncés par la marine du CGRI s’expose à de graves risques », affirme le Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne

Détroit d’Ormuz : l’Iran menace de stopper par la force les navires ne respectant pas ses protocoles « Toute activité maritime non conforme aux principes annoncés par la marine du CGRI s’expose à de graves risques », affirme le Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne

Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne (CGRI) a averti lundi que tout navire ne respectant pas les protocoles de transit imposés par Téhéran dans le détroit d’Ormuz « sera stoppé par la force ».

« Toute activité maritime non conforme aux principes annoncés par la marine du CGRI s’expose à de graves risques, et les navires contrevenants seront stoppés par la force », a déclaré le porte-parole du CGRI, Sardar Mohebbi, dans un communiqué relayé par l’agence semi-officielle Fars.

Selon Mohebbi, il n’y a eu « aucun changement » dans la gestion de cette voie maritime stratégique.

« Tout mouvement de navires civils et commerciaux respectant les protocoles de transit édictés par la marine du CGRI, empruntant l’itinéraire désigné et opérant en coordination, sera sûr et sécurisé », a-t-il ajouté.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains dans le Golfe, parallèlement à la fermeture du détroit d’Ormuz.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette artère stratégique.

Un cessez-le-feu de deux semaines a été annoncé le 8 avril sous médiation pakistanaise, suivi de pourparlers directs à Islamabad le 11 avril, sans qu’un accord sur une trêve durable ne soit trouvé.

Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé le cessez-le-feu sans fixer de nouvelle échéance, à la demande du Pakistan.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani