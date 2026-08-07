Les exportations ont progressé de 0,9 % sur un mois, à 139,3 milliards d’euros, tandis que l’excédent commercial s’est établi en dessous des attentes du marché

Allemagne : les exportations atteignent un niveau record en juin Les exportations ont progressé de 0,9 % sur un mois, à 139,3 milliards d’euros, tandis que l’excédent commercial s’est établi en dessous des attentes du marché

AA / Istanbul

Les exportations allemandes ont augmenté de 0,9 % en juin par rapport au mois précédent, atteignant leur niveau mensuel le plus élevé jamais enregistré, tandis que l’excédent commercial du pays est ressorti inférieur aux attentes, selon des données officielles publiées vendredi.

Elles ont totalisé 139,3 milliards d’euros (160,5 milliards de dollars), soit une progression de 0,9 % sur un mois et de 6,6 % sur un an, a indiqué l’Office fédéral de la statistique Destatis.

Ce montant dépasse le précédent record mensuel de 139,1 milliards d’euros, établi en septembre 2022.

Les importations ont bondi de 4,4 % sur un mois, à 123,9 milliards d’euros (142,7 milliards de dollars), et progressé de 8,4 % par rapport à juin 2025.

L’excédent du commerce extérieur allemand s’est ainsi réduit à 15,4 milliards d’euros (17,7 milliards de dollars), contre 19,3 milliards en mai et 16,4 milliards un an auparavant.

Ce résultat est inférieur aux prévisions du marché, qui tablaient sur un excédent de 17,2 milliards d’euros (19,8 milliards de dollars).

Les exportations vers les pays de l’Union européenne ont augmenté de 1,3 % sur un mois, à 79,3 milliards d’euros, tandis que les importations en provenance du bloc ont bondi de 7,4 %, à 63,6 milliards.

Les exportations à destination des pays hors UE ont progressé de 0,3 %, à 60 milliards d’euros, alors que les importations en provenance de ces pays ont augmenté de 1,4 %, à 60,3 milliards.

Les États-Unis sont restés le premier marché d’exportation de l’Allemagne, malgré une chute mensuelle de 14,2 % des expéditions, à 12,1 milliards d’euros. Les exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté de 7,7 %, à 7,3 milliards, tandis que celles vers la Chine ont reculé de 0,3 %, à 6,2 milliards.

La Chine est demeurée le premier fournisseur de l’Allemagne, avec des importations en hausse de 9,1 % sur un mois, à 16,5 milliards d’euros. Celles en provenance des États-Unis ont diminué de 9,6 %, à 8,7 milliards, et celles provenant du Royaume-Uni ont chuté de 16,7 %, à 3,2 milliards.

Au premier semestre 2026, les exportations allemandes ont progressé de 3,7 % sur un an et les importations de 4,4 %.



​​​​​​​L’excédent commercial s’est établi à 105 milliards d’euros, contre 105,9 milliards durant la même période de 2025.

*Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy