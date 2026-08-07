Kampala pourrait participer à la Force internationale de stabilisation prévue par le plan américain, mais aucun calendrier ni effectif n’a encore été annonce

Gaza : le Parlement ougandais approuve l’envoi de soldats Kampala pourrait participer à la Force internationale de stabilisation prévue par le plan américain, mais aucun calendrier ni effectif n’a encore été annonce

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le Parlement ougandais a approuvé jeudi le déploiement de soldats dans la bande de Gaza au sein de la Force internationale de stabilisation (ISF) prévue par le plan américain pour le territoire palestinien.

Cette décision constitue la première confirmation publique de la volonté de Kampala de participer à cette force multinationale, chargée de contribuer à la sécurité, à la protection des civils et à l’acheminement de l’aide humanitaire.

Le ministre de la Défense, Kiryowa Kiwanuka, a déclaré que Donald Trump avait demandé en juillet, par l’intermédiaire d’émissaires, une contribution de l’Ouganda au président Yoweri Museveni.

« Le président de la République d’Ouganda est prêt à déployer dans la bande de Gaza le contingent souhaité », a-t-il déclaré devant les députés.

Aucun effectif ni calendrier n’a été précisé. Un accord définissant le cadre juridique de la présence des soldats ougandais doit encore être signé.

La motion prévoit que le contingent restera neutre, respectera le droit international humanitaire et protégera les civils sans prendre parti.

Des réserves au Parlement

Plusieurs députés ont demandé des précisions sur les objectifs de la mission. Hassan Kirumira a évoqué de possibles « préoccupations diplomatiques » pour l’Ouganda, membre de l’Organisation de la coopération islamique.

« De quel côté notre armée va-t-elle se battre ? », a-t-il demandé.

Le gouvernement a mis en avant l’expérience de l’armée ougandaise dans les opérations internationales, notamment en Somalie, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo.

Un déploiement encore sans calendrier

Dirigée par le général américain Jasper Jeffers, l’ISF pourrait compter jusqu’à 20 000 militaires, mais cet effectif reste provisoire.

Le Maroc, l’Indonésie, l’Albanie, le Kazakhstan et le Kosovo ont également annoncé leur intention de contribuer à la mission. Chaque contingent devra toutefois obtenir l’approbation d’Israël avant son entrée dans Gaza.

Le plan américain prévoit notamment une augmentation de l’aide humanitaire, le désarmement du Hamas, le retrait progressif de l’armée israélienne et l’administration de Gaza par des technocrates palestiniens.

Son application demeure partielle : le comité palestinien chargé d’administrer Gaza reste en dehors du territoire et aucune date de déploiement de l’ISF n’a été annoncée. Israël a par ailleurs fait état de « sérieuses préoccupations en matière de sécurité ».

Une grande partie de Gaza demeure dévastée par la guerre déclenchée par Israël le 8 octobre 2023 contre le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens.



La coopération s'est renforcée dans les domaines de la sécurité et de la formation militaire

Le général Muhoozi Kainerugaba avait affiché son soutien à Israël lors de l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran, déclarant : « En tant que chrétiens, nous sommes aux côtés d'Israël », et affirmant que l'Ouganda était prêt à envoyer des soldats pour défendre Israël si cela lui était demandé.

Depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques en 1994, l'Ouganda et Israël ont renforcé leur coopération, notamment dans les domaines de la sécurité et de la formation militaire.

Le 1er août, Kainerugaba a inauguré à l'aéroport d'Entebbe une statue de Yonatan Netanyahu, frère aîné du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, tué lors du raid israélien de 1976 sur l'aéroport.

Érigée pour saluer son « courage et son sacrifice », cette statue a suscité une vive polémique en Ouganda, l'opération ayant coûté la vie à de nombreux soldats ougandais et étant largement perçue comme une violation de la souveraineté du pays.