- Le Premier ministre estime par ailleurs que le niveau de dette et de déficit de la France est « préoccupant », alors que les discussions budgétaires s’annoncent particulièrement sensibles

Lecornu affirme que la France reste capable de « grandes choses » - Le Premier ministre estime par ailleurs que le niveau de dette et de déficit de la France est « préoccupant », alors que les discussions budgétaires s’annoncent particulièrement sensibles

Le Premier ministre Sébastien Lecornu affirme que la France reste capable de « grandes choses » et appelle à ne pas interrompre l’action gouvernementale à l’approche de l’élection présidentielle de 2027, dans un entretien accordé à Paris Match publié mercredi.

« Pas question de suspendre toutes les décisions jusqu’en 2027. Le monde, lui, ne nous attendra pas », déclare le chef du gouvernement, selon des extraits de l’entretien diffusés par le magazine.

Sébastien Lecornu, nommé à Matignon en septembre, revient notamment sur les principaux dossiers auxquels son gouvernement est confronté, parmi lesquels le budget, la dette et le déficit publics, ainsi que la lutte contre le narcotrafic.

Le Premier ministre estime par ailleurs que le niveau de dette et de déficit de la France est « préoccupant », alors que les discussions budgétaires s’annoncent particulièrement sensibles.

Dans cet entretien, présenté comme sa première interview depuis six mois, Lecornu réaffirme également sa volonté de servir loyalement le président Emmanuel Macron et de mener à bien le quinquennat.

Selon un classement Ifop-Fiducial cité par Paris Match, le Premier ministre recueille 47% de bonnes opinions en juillet et se classe quatrième parmi les personnalités politiques évaluées.

La publication de cet entretien intervient alors que les ambitions et les débats s’intensifient en vue de l’élection présidentielle de 2027.