France : cinq Français rapatriés du MV Hondius, l'un avec symptômes de Hantavirus

Mariem Njeh
10 Mai 2026•Mise à jour: 10 Mai 2026
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé dimanche que cinq ressortissants français présents sur le navire MV Hondius, foyer d'infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national.
L'un de ces cinq passagers a présenté des symptômes au cours de l'avion de rapatriement. En conséquence, l'ensemble des cinq passagers a immédiatement été placé en isolement strict jusqu'à nouvel ordre.
« Ils sont pris en charge médicalement et feront l'objet de tests et d'un bilan sanitaire », a déclaré le Premier ministre.
Le gouvernement a également pris des mesures de prévention. « Dès ce soir, je prends un décret permettant de mettre en place les mesures d'isolement adaptées à l'égard des cas contacts et protectrices de la population générale », a indiqué Lecornu.
La ministre de la Santé s'exprimera plus tard dimanche pour préciser ces mesures.
Transmise par les rongeurs, rarement transmissible entre humains, rare mais virulente et à incubation relativement longue, la souche responsable de trois décès, de huit cas suspects et de centaines de cas contacts à bord du MV Hondius suscite une vive inquiétude, alors que l’enquête épidémiologique se poursuit.