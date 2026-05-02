- Deux enfants ont leur pronostic vital engagé après l’explosion survenue dans un camping à Pénestin

France : cinq blessés, dont quatre enfants, dans l’explosion d’un mobile-home dans le Morbihan - Deux enfants ont leur pronostic vital engagé après l’explosion survenue dans un camping à Pénestin

AA / Istanbul / Adama Bamba

Cinq personnes, dont quatre enfants, ont été blessées vendredi dans l’explosion d’un mobile-home (maison mobile) dans un camping à Pénestin, dans le Morbihan, selon des sources concordantes.

L’explosion s’est produite aux alentours de 19 heures (17h00 GMT) dans un mobile-home de location situé au camping Les Îles, d’après une source proche de l’enquête, confirmant des informations de BFMTV et de Ouest-France. Elle serait survenue lorsqu’une femme de 62 ans a ouvert la porte du logement, provoquant un appel d’air à l’origine de la détonation.

La sexagénaire a été blessée, tout comme quatre enfants âgés de 8 à 13 ans. Deux d’entre eux sont très grièvement brûlés et leur pronostic vital est engagé, tandis que les deux autres, plus éloignés lors de l’explosion, ont été plus légèrement touchés.

Les cinq victimes ont été transportées vers des hôpitaux à Nantes. La femme de 62 ans, blessée aux mains, ne se trouve pas en danger vital, précise la même source.

Par ailleurs, huit autres personnes, choquées par l’événement, ont été prises en charge sur place par les secours. Une cellule d’écoute médico-psychologique a été mise en place dans le camping, a indiqué la préfecture du Morbihan à l’AFP.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’explosion, qui pourrait être liée à la présence d’une bouteille de gaz dans le mobile-home.

Dans les colonnes de Ouest-France, le maire de Pénestin, Christian Mahé, a évoqué « un drame pour la famille », saluant l’intervention des secours, qui ont mobilisé d’importants moyens, dont quatre hélicoptères pour évacuer les victimes, rapporte BFMTV.