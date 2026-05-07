Les célébrations ont donné lieu à des scènes de liesse, également marquées par des débordements. Le PSG s’est qualifié mercredi pour la finale de la Ligue des champions après son match nul (1-1) face au Bayern Munich

France : 127 interpellations après la qualification du PSG, 11 blessés dont un grave Les célébrations ont donné lieu à des scènes de liesse, également marquées par des débordements. Le PSG s’est qualifié mercredi pour la finale de la Ligue des champions après son match nul (1-1) face au Bayern Munich

Au moins 127 personnes ont été interpellées à Paris et dans son agglomération après la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions de l'UEFA, a annoncé jeudi le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez.

Au micro de la radio française Europe 1, le ministre a fait état de 11 blessés, dont un grave, ainsi que de 23 policiers légèrement blessés lors des incidents.

Des milliers de supporteurs s’étaient rassemblés mercredi aux abords du Parc des Princes pour célébrer la qualification de leur équipe après le match nul (1-1) face au Bayern Munich en demi-finale retour.

Si les célébrations ont donné lieu à des scènes de liesse, elles ont également été marquées par des débordements. Selon la préfecture de police, plusieurs individus ont tenté d’accéder au périphérique parisien avant d’être repoussés par les forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes de manière ponctuelle pour sécuriser la zone.

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Laurent Nuñez a par ailleurs indiqué qu’une concertation serait engagée avec le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, au sujet de l’organisation d’une éventuelle fan zone pour la finale.

Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après son match nul (1-1) face aux Allemands du Bayern Munich, validant son billet grâce à sa victoire 5-4 à l’aller.

Tenant du titre, le club parisien retrouvera en finale Arsenal FC le 30 mai à Budapest.