De novembre dernier à fin juin, d'après les données de l'Observatoire national de l'agriculture

Tunisie : 1,48 milliard de dollars de revenus d'exportation d'huile d'olive en 8 mois De novembre dernier à fin juin, d'après les données de l'Observatoire national de l'agriculture

Les autorités tunisiennes ont annoncé que les recettes des exportations d'huile d'olive au cours de 8 mois ont atteint 4,39 milliards de dinars (1,48 milliard de dollars), soit une augmentation de 45 % par rapport à la même période de la saison précédente.

L'Observatoire National de l'Agriculture a déclaré lundi dans un communiqué : « Les recettes des exportations d'huile d'olive tunisienne ont atteint 4,39 milliards de dinars (1,48 milliard de dollars) depuis novembre 2025 jusqu'à la fin du mois de juin 2026. »

Il a précisé qu'elles ont ainsi « enregistré une hausse de 45 % par rapport à la même période de la saison précédente (2024/2025) ».

Il a poursuivi : « Les quantités exportées au cours de ces huit mois ont atteint environ 352 000 tonnes, soit une augmentation de 56,7 % par rapport à la même période de la saison précédente. »

Selon l'Observatoire, le marché de l'Union européenne attire la plus grande part des exportations d'huile d'olive tunisienne avec 56,8 % du volume total exporté, suivi par l'Amérique du Nord avec 24,2 %, puis l'Asie avec 11,3 %, et enfin l'Afrique avec 3,9 %.

L'Espagne est le premier importateur d'huile d'olive tunisienne, avec une part de 32,4 % des quantités exportées, suivie par l'Italie avec 19,7 %, puis les États-Unis avec 19,4 %.