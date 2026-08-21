Une dizaine de personnes ont été blessés dans ces violences dans le centre du pays

Tchad : 6 morts dans un nouvel affrontement intercommunautaire Une dizaine de personnes ont été blessés dans ces violences dans le centre du pays

Plusieurs médias tchadiens ont rapporté que des violences intercommunautaires avaient fait six morts et dix blessés dans la soirée du jeudi.

Les affrontements se sont produits à Alkhaba, une localité du département du Batha Est, dans le centre du pays. Selon les autorités régionales citées par les médias locaux, ils auraient été déclenchés par un litige lié à l’exploitation d’un terrain agricole.

Les forces de l’ordre ont été rapidement déployées sur place afin de rétablir le calme. La situation est désormais sous contrôle et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ces violences.

Le Tchad est régulièrement confronté à des tensions communautaires. Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha), 35 incidents violents ayant causé des pertes humaines ont été recensés dans le pays au cours du premier semestre de 2026.

Le bilan établi à la fin du mois de juin s’élève à 81 morts et 167 blessés. Les conflits intercommunautaires représentent 66 % des incidents recensés, traduisant, selon l’organisme onusien, « une aggravation des tensions entre les communautés ».

Ocha a également enregistré, entre janvier et juin 2026, des conflits intracommunautaires, des affrontements entre agriculteurs ainsi que des violences à caractère religieux.