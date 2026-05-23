Les deux hommes entretenaient depuis un certain temps des divergences dans la gestion des affaires

Sénégal : Le président met fin aux fonctions du PM Ousmane Sonko Les deux hommes entretenaient depuis un certain temps des divergences dans la gestion des affaires

AA/ Dakar/ Alioune Ndiaye

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a été démis de ses fonctions à travers un décret du président Bassirou Diomaye Faye lu vendredi soir à la télévision nationale, RTS.

"Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal", a dit Omar Samba Ba, secrétaire général de la présidence de la République procédant à la lecture du décret.

Cette décision entraine la fin de mission des ministres et secrétaires généraux du gouvernement qui ont en charge, selon le décret, d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre.

Empêché de participer à la présidentielle de mars 2024 à cause de déboires judiciaires, Ousmane Sonko, président du parti patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), avait choisi Bassirou Diomaye Faye comme candidat de substitution.

Le président Faye avait nommé dans la foulée Sonko premier ministre le 2 avril.

Depuis plus d'une année, les deux hommes ont ouvertement affiché leurs divergences sur certaines questions à propos de la gestion des affaires de l'État, installant une certaine dualité au sommet de l'exécutif.

"Nous avons des divergences mais il a toujours ma confiance. Le jour où il n'aura plus ma confiance, je changerai de Premier ministre", avait insisté le président Faye, lors d'une récente déclaration.