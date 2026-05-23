Son fils a été contraint sous la menace d’ouvrir le coffre-fort familial

Alain Prost victime d’un violent home-jacking dans sa villa en Suisse Son fils a été contraint sous la menace d’ouvrir le coffre-fort familial

AA/Ankara



Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1, a été victime d’un home-jacking mardi 19 mai dans sa villa de Nyon, en Suisse.

Le pilote français de 71 ans a été légèrement blessé à la tête lors de l’agression.

Selon les premières informations, plusieurs individus cagoulés ont fait irruption dans la résidence du « Professeur » vers 8h30.

Au cours de l’intrusion, Alain Prost a été victime d’une altercation physique avec les malfaiteurs.

Son fils a été contraint sous la menace d’ouvrir le coffre-fort familial.

Les agresseurs ont pris la fuite. Les blessures d’Alain Prost sont qualifiées de légères. Une enquête a été ouverte par la police vaudoise pour vol avec violence et effraction.

Figure légendaire de la Formule 1, Alain Prost reste l’un des plus grands pilotes de l’histoire du sport automobile. Surnommé « Le Professeur » pour son intelligence tactique, il a remporté quatre titres de champion du monde (1985, 1986, 1989 et 1993) et 51 Grands Prix au cours de sa carrière. Il a notamment marqué l’histoire par sa rivalité intense avec Ayrton Senna.

Après sa retraite en 1993, il a dirigé sa propre écurie (Prost Grand Prix) et occupé des fonctions de conseiller chez Renault et Alpine.