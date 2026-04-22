- Sur une base annuelle, sous l'effet d'une hausse des prix de l'énergie d'environ 10,7 %

Maroc : l'inflation annuelle a augmenté de 0,9 % en mars - Sur une base annuelle, sous l'effet d'une hausse des prix de l'énergie d'environ 10,7 %

AA / Rabat / Khalid Mejdoub

Une autorité marocaine a annoncé, mercredi, une hausse de l’inflation de 0,9 % dans le pays en mars dernier en glissement annuel, tirée par l’augmentation des prix de l’énergie.

Selon un communiqué du Haut-Commissariat au Plan, l’organisme officiel chargé des statistiques au Maroc, ce niveau d’inflation s’explique par une hausse de 0,6 % des prix des produits alimentaires et de 1,1 % des produits non alimentaires.

Le communiqué précise que « les plus fortes hausses ont été enregistrées au niveau des prix de l’énergie, avec 10,7 % ».

Il ajoute que « sur une base mensuelle, le taux d’inflation a augmenté de 1,2 % en mars dernier par rapport à février ».

Les pays du monde déploient des efforts intensifs pour limiter les répercussions de la guerre américano-israélienne, qui a débuté le 28 février et a été suspendue par une trêve annoncée par le président des États-Unis Donald Trump le 8 avril, puis prolongée pour une durée indéterminée mardi soir, sur l’économie et les marchés.

Les prix du pétrole et du gaz naturel ont augmenté, portés par la guerre et les tensions dans le détroit d'Ormuz, dans un contexte d’incertitudes quant aux négociations entre Washington et Téhéran.

Parallèlement, des médias iraniens ont indiqué que la délégation de Téhéran ne s’assiéra pas à la table des négociations tant que la flotte américaine n’aura pas levé le blocus maritime imposé aux ports iraniens.

Le 13 avril, les États-Unis ont instauré un blocus naval contre les ports iraniens, y compris ceux situés dans le détroit d’Ormuz, ce à quoi Téhéran a répondu en annonçant la fermeture du détroit, par lequel transitait, avant la guerre, 20 % des exportations mondiales de pétrole.

*Traduit de l'arabe par Wafae El Baghouani