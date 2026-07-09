Milojko Spajic se encontraba en Ankara con motivo de la Cumbre de la OTAN 2026, organizada por Türkiye en el Complejo Presidencial y que concluyó este miércoles.

Erdogan se reúne con el primer ministro de Montenegro en Ankara Milojko Spajic se encontraba en Ankara con motivo de la Cumbre de la OTAN 2026, organizada por Türkiye en el Complejo Presidencial y que concluyó este miércoles.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió este jueves en Ankara al primer ministro montenegrino, Milojko Spajic.

Spajic se encontraba en Ankara con motivo de la Cumbre de la OTAN 2026, organizada por Türkiye en el Complejo Presidencial y que concluyó este miércoles.

A la reunión asistieron el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Gyler; el vicepresidente y portavoz del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), Omer Celik; y el director de Comunicaciones, Burhanettin Duran.

La cumbre de Ankara fue la segunda cumbre de la OTAN organizada por Türkiye tras la de Estambul en 2004. La cumbre también sirvió de plataforma para reuniones bilaterales entre Türkiye y los países aliados sobre cooperación política, de seguridad y económica.

*Traducido por Daniel Gallego.