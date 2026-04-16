El primer ministro de la India afirmó que los conflictos en Oriente Medio y Ucrania afectan al mundo entero.

Narendra Modi describe el panorama global actual como "grave y tenso" El primer ministro de la India afirmó que los conflictos en Oriente Medio y Ucrania afectan al mundo entero.

El primer ministro indio, Narendra Modi, afirmó este jueves que los conflictos en Oriente Medio y Ucrania afectan al mundo entero, describiendo el actual panorama global como "grave y tenso".

Durante una rueda de prensa tras su reunión con el canciller austriaco, Christian Stocker, en Nueva Delhi, Modi señaló que, "hoy, el mundo entero atraviesa una situación muy grave y tensa, y todos sentimos sus consecuencias".

Modi indicó que, en este "ambiente global tan tenso", India y Austria coinciden en que la guerra no puede resolver las disputas. "Ya sea en Ucrania o en Asia Occidental, apoyamos una paz estable, sostenible y duradera", afirmó.

El primer ministro indio también declaró en la red social estadounidense X que mantuvo "conversaciones muy productivas" con Stocker.

“Nuestras conversaciones de hoy abordaron formas de profundizar la cooperación en áreas como la innovación, la infraestructura y la sostenibilidad. Estamos comprometidos a impulsar nuevos vínculos comerciales y de inversión”, afirmó,

añadiendo que sectores como la defensa y los semiconductores presentan un “enorme potencial para estrechar las relaciones”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, declaró que tras las conversaciones se alcanzaron 15 acuerdos de cooperación, que abarcan áreas como la defensa, la tecnología, el comercio, la innovación, el desarrollo de competencias y la lucha contra el terrorismo.

*Traducido por Daniel Gallego.