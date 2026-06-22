Elegido líder del Partido Laborista en 2020 y primer ministro en 2024, la dimisión de Starmer plantea ahora numerosas incógnitas sobre qué sucederá a continuación, cuál será el calendario y el proceso, y quién le sustituirá.

Keir Starmer dimite como primer ministro de Reino Unido Elegido líder del Partido Laborista en 2020 y primer ministro en 2024, la dimisión de Starmer plantea ahora numerosas incógnitas sobre qué sucederá a continuación, cuál será el calendario y el proceso, y quién le sustituirá.

Frente a los periodistas en Downing Street, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció lo que se esperaba desde hacía tiempo. Tras meses de creciente presión por los resultados de las elecciones de mayo, Starmer anunció su dimisión como líder del Partido Laborista y, finalmente, como primer ministro.

«La pregunta que se plantea mi partido ahora es si soy la persona idónea para liderarnos en las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto con humildad», declaró Starmer durante la rueda de prensa.

Elegido líder del Partido Laborista en 2020 y primer ministro en 2024, la dimisión de Starmer plantea ahora numerosas incógnitas sobre qué sucederá a continuación, cuál será el calendario y el proceso, y quién le sustituirá.

Aunque el descontento hacia Starmer venía creciendo desde hacía tiempo debido a sus decisiones en varias políticas importantes, la presión alcanzó su punto álgido cuando el Partido Laborista perdió terreno significativo en las elecciones locales de mayo.

Con su posición ya debilitada por polémicas de alto perfil y varias dimisiones en el Gabinete, la victoria del exalcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, en las elecciones parciales de Makerfield la semana pasada marcó un punto de inflexión en la lucha por el liderazgo dentro del partido.

Tras obtener el 55% de los votos en la contienda de la semana pasada y superar en más de 9.200 votos a Robert Kenyon, del partido ultraderechista Reform UK, la victoria de Burnham representó su desafío, largamente manifestado, a Starmer por el liderazgo del partido y su regreso al Parlamento británico.

Sophie Stowers, de la organización de investigación y encuestas More in Common, declaró a la BBC que el anuncio de la dimisión de Starmer no necesariamente sería una sorpresa. Stowers señaló que sus encuestas mostraban que más de la mitad de los encuestados creían que Starmer debería dimitir como primer ministro tras las elecciones de mayo.

Durante su discurso, Starmer reafirmó que solicitaría al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que estableciera un calendario, con la apertura de las candidaturas el 9 de julio y la finalización del proceso antes del receso de verano, el 16 de julio.

«En caso de una contienda, esto garantizará que haya un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre», declaró y añadió que permanecería en el cargo de primer ministro hasta que finalizara la contienda.

Según el reglamento del Partido Laborista, los candidatos que deseen postularse deben contar con el apoyo del 20% de los diputados del partido y del 5% de las agrupaciones locales o de al menos tres afiliados. Esto significa que, de los 403 diputados laboristas, se necesitaría el apoyo de 81 para nominar a un aspirante al liderazgo.

La votación se realiza mediante voto preferencial. El candidato que reciba más de la mitad de los votos es declarado electo. Si ningún candidato alcanza el total requerido en la primera ronda de votos preferenciales, los votos se redistribuyen según las preferencias indicadas en las papeletas hasta que alguien alcance el 50%.

*Traducido por Daniel Gallego.