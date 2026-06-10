Informes locales apuntan a que la explosión pudo haber ocurrido a cierta distancia de la ciudad de Qeshm o estar relacionada con la actividad en el estrecho de Ormuz.

Se escuchan explosiones en la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz Informes locales apuntan a que la explosión pudo haber ocurrido a cierta distancia de la ciudad de Qeshm o estar relacionada con la actividad en el estrecho de Ormuz.

Según la agencia de noticias iraní Mehr, se escuchó una explosión en la isla iraní de Qeshm la madrugada del miércoles. Se desconocen las causas exactas de la explosión.

Informes locales apuntan a que la explosión pudo haber ocurrido a cierta distancia de la ciudad de Qeshm o estar relacionada con la actividad en el estrecho de Ormuz.

Las noticias surgen ante una creciente tensión en esta estratégica vía marítima y sus alrededores, tras los recientes intercambios de amenazas entre Irán y Estados Unidos.

Informes locales también indicaron que partes de la provincia de Hormozgan y la costa del Golfo Pérsico fueron escenario de lo que describieron como ataques estadounidenses desde la madrugada del miércoles, y añadieron que las fuerzas armadas iraníes respondieron. Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

*Traducido por Daniel Gallego.