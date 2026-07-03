El Ministerio de Defensa ruso informó que la aldea de Oleksandrivka, en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk, quedó bajo control de Moscú.

Rusia captura un asentamiento más en el este de Ucrania El Ministerio de Defensa ruso informó que la aldea de Oleksandrivka, en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk, quedó bajo control de Moscú.

Rusia afirmó este viernes que sus tropas capturaron otro asentamiento en el este de Ucrania.

En un comunicado publicado en Telegram, el Ministerio de Defensa ruso informó que la aldea de Oleksandrivka, en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk, quedó bajo control de Moscú.

El ministerio añadió que, durante la última semana, las tropas rusas capturaron un total de 11 asentamientos.

Las autoridades ucranianas aún no se han pronunciado sobre estas afirmaciones, y la verificación independiente resulta difícil debido al conflicto en curso.

*Traducido por Daniel Gallego.