Letonia: Rusia ha incrementado su actividad “submilitar y subconvencional”

Burak Bir
26 Agosto 2026•Actualizar: 26 Agosto 2026
Rusia ha incrementado su actividad “submilitar y subconvencional”, declaró este miércoles la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braze, añadiendo que Moscú nunca ha cesado dichas actividades.
En una rueda de prensa conjunta en Estocolmo con la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, Braze afirmó que Rusia continúa con sus operaciones híbridas.
Al ser preguntada sobre si existían pruebas de que Rusia hubiera incrementado los ataques híbridos tras los informes del martes sobre la desarticulación por parte de la policía eslovaca de un ataque incendiario planeado contra una fábrica de drones, Braze respondió que Rusia “nunca ha cesado” dichas actividades.
“Los indicios apuntan a que Rusia ha incrementado su actividad submilitar y subconvencional”, afirmó. “También hemos observado diversas actividades en plataformas, plataformas de juegos, grupos de Telegram, etc., con el objetivo de crear narrativas de desinformación”, añadió Braze.
Rusia aún no ha respondido a las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia.
Braze declaró que no hay indicios de paz en Ucrania, lo que significa que la defensa y la seguridad seguirán siendo una “prioridad para nosotros a nivel nacional, pero también para la región, la UE y la OTAN”.
La ministra afirmó que mantener a la OTAN como una alianza de defensa sólida y colaborar con los aliados transatlánticos son prioridades para Letonia.
Braze señaló que Letonia comparte frontera con Estonia y Rusia, y afirmó que el país está haciendo todo lo posible en materia de radares, sensores, capacidades antidrones y sistemas de defensa aérea multicapa.
«Porque defendemos nuestra posición no solo por nosotros mismos, sino también por el resto de Europa y la OTAN», añadió.
Recordando algunos intentos de sabotaje recientes en Europa, Braze dijo que se están produciendo «en todas partes» e hizo un llamamiento a la colaboración para contrarrestarlos. «Intentan dividirnos, intentan socavar el apoyo a Ucrania», agregó.
Por su parte, Stenergard declaró que no perciben ese tipo de campaña rusa en Suecia, pero añadió: «Por supuesto, estamos muy atentos, de cara a las elecciones, a si intentarán influirnos de alguna manera».
Afirmó que, además de reforzar la defensa de Suecia, el país necesita coordinarse «aún más estrechamente con nuestros vecinos y aliados».
“Por lo tanto, hoy le he comunicado a Baiba que el Partido Moderado, si ganamos las elecciones, trabajará para crear el Escudo de Defensa Aérea Nórdico-Báltico”, añadió.
Stenergard afirmó que la iniciativa buscaría conectar diferentes sistemas de defensa aérea para permitir la identificación rápida de objetivos y contrarrestar las amenazas con mayor eficacia.
“Crear una protección integral en toda la región requiere varios niveles de sistema que trabajen conjuntamente y compartan datos de sensores para detectar y neutralizar misiles balísticos, misiles de crucero, drones y otras amenazas”, declaró.
Stenergard agregó que dicha cooperación sería esencial para aprovechar al máximo las inversiones previstas en defensa.
*Traducido por Daniel Gallego.