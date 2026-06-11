La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico afirmó que la decisión se debe “a las tensiones provocadas por las fuerzas agresoras estadounidenses y al reciente anuncio de las Fuerzas Armadas de Irán”.

Irán anuncia el “cierre por completo” del estrecho de Ormuz La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico afirmó que la decisión se debe “a las tensiones provocadas por las fuerzas agresoras estadounidenses y al reciente anuncio de las Fuerzas Armadas de Irán”.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) de Irán anunció este jueves el “cierre por completo” del estrecho de Ormuz.

La autoridad afirmó que la decisión se debe “a las tensiones provocadas por las fuerzas agresoras estadounidenses y al reciente anuncio de las Fuerzas Armadas de Irán”.

Asimismo, la autoridad pidió a los solicitantes que ya hubiesen obtenido permisos de tránsito que tengan “paciencia” y esperen sus notificaciones.