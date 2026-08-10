En la República de Tartaristán, un ataque con drones a gran escala contra la ciudad de Nizhnekamsk dejó 12 muertos y 39 heridos.

Decenas de muertos en Rusia y Ucrania en ataques mutuos En la República de Tartaristán, un ataque con drones a gran escala contra la ciudad de Nizhnekamsk dejó 12 muertos y 39 heridos.

Rusia y Ucrania intercambiaron ataques durante la noche del lunes, con víctimas en ambos bandos.

En la República de Tartaristán, un ataque con drones a gran escala contra la ciudad de Nizhnekamsk dejó 12 muertos y 39 heridos, según informó el servicio de prensa del jefe de la república en la plataforma rusa de redes sociales Max.

Las autoridades indicaron que el ataque tuvo como objetivo instalaciones industriales y civiles en la ciudad durante la madrugada, y añadieron que Tartaristán declaró un día de luto por las víctimas.

En la región rusa de Belgorod, una mujer murió tras el impacto de un dron contra una vivienda en la aldea de Novaya Tavolzhanka, según informó el cuartel general operativo regional en Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas derribaron 456 drones ucranianos durante la noche en todo el país y en Crimea, territorio anexionado por Moscú en 2014.

En la región ucraniana de Sumy, 14 personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en un ataque con bombas guiadas rusas, según informó el gobernador Oleh Hryhorov en Telegram.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea Ucraniana afirmó haber derribado o neutralizado 92 drones rusos y tres municiones merodeadoras Banderol durante un ataque nocturno.

La verificación independiente de estas afirmaciones resulta difícil debido a la guerra en curso.

*Traducido por Daniel Gallego.