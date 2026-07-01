El fuego también se propagó a un centro de la organización católica de ayuda Caritas, donde residen adultos con discapacidades mentales y múltiples.

Al menos tres muertos en un incendio en un edificio de apartamentos en Alemania El fuego también se propagó a un centro de la organización católica de ayuda Caritas, donde residen adultos con discapacidades mentales y múltiples.

Tres personas murieron en un incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad de Monschau, al oeste de Alemania, según informaron medios de comunicación este miércoles.

El fuego también se propagó a un centro de la organización católica de ayuda Caritas, donde residen adultos con discapacidades mentales y múltiples.

Según la policía, aún se desconoce a qué edificio pertenecían las víctimas. Los edificios están ubicados muy cerca uno del otro, declaró una portavoz al diario Bild.

La emisora de radio privada Antenne AC informó inicialmente que las víctimas eran del centro de Caritas.

Varias personas resultaron heridas y están siendo examinadas. Sufrieron inhalación de humo, según la policía. Aún no se ha determinado el número exacto de heridos.

*Traducido por Daniel Gallego.