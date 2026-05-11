El presidente de la Oficina de Inversiones y Finanzas de la Presidencia de Türkiye apuntó a sus continuas reformas desde 2003 para facilitar la inversión extranjera en su país.

Türkiye da facilidades a los proyectos de inversión internacional El presidente de la Oficina de Inversiones y Finanzas de la Presidencia de Türkiye apuntó a sus continuas reformas desde 2003 para facilitar la inversión extranjera en su país.

El presidente de la Oficina de Inversiones y Finanzas de la Presidencia de Türkiye, Ahmet Burak Dağlıoğlu, afirmó que dan facilidades a los proyectos de inversión internacional en su país: "Hemos continuado las reformas con determinación desde 2003. Cada 18 a 24 meses preparamos una nueva agenda de reformas, la implementamos, recibimos comentarios del sector privado y luego creamos nuestro nuevo programa de reformas".

En su discurso durante el Foro Empresarial Türkiye-Bélgica, organizado por la Junta de Relaciones Económicas Exteriores (DEİK, por sus siglas en turco) en Estambul, Dağlıoğlu reveló que actualmente hay más de 700 empresas belgas operando en Türkiye y que el importe total de las inversiones de estas empresas desde 2003 supera los 8.000 millones de dólares, asegurando que quieren aumentar aún más esta cifra.

"Nuestra tasa de crecimiento anual compuesta desde 2003 ha sido del 5,3 por ciento. Türkiye es resiliente porque ha sido uno de los países menos afectados durante las crisis económicas mundiales", dijo y reiteró que su país ofrece un entorno de inversión extremadamente favorable para los negocios.

Dağlıoğlu destacó que Türkiye cuenta con recursos humanos calificados, desde mano de obra hasta personal técnico, desde técnicos hasta ingenieros, desde desarrolladores de software hasta gerentes medios y superiores, y afirmó que su fuerte estructura demográfica y su población joven proporcionan una gran ventaja, indicando que esta población joven está bastante bien educada.

"Türkiye se encuentra en la intersección del mundo. Estamos en la unión de tres continentes. También tenemos una economía altamente conectada. El presidente Erdoğan asignó grandes recursos a inversiones en infraestructura y superestructura durante su mandato".

"Gracias a las políticas del presidente Erdoğan, hoy somos un centro regional y aspiramos a convertirnos en una potencia económica mundial. Para lograr estos objetivos, el presidente Erdoğan anunció hace apenas dos semanas un nuevo paquete de apoyo que incluye incentivos financieros y no financieros".

El presidente de la Junta de Relaciones Económicas Exteriores (DEIK) de Türkiye, Nail Olpak, afirmó que su país y Bélgica son dos economías que se complementan en diferentes áreas y destacó que Türkiye es uno de los mayores centros económicos, de producción y de investigación y desarrollo (I+D) situados entre Europa occidental y China.

"Se han mencionado diferentes temas antes. Me gustaría destacar cuatro áreas en particular. En primer lugar, en materia de inversión, invitamos a las empresas belgas a ver a Türkiye más bien como una base de producción y una plataforma para empresas conjuntas".

Al expresar que la transformación verde es de gran importancia para Türkiye, Olpak enfatizó que la competencia de Bélgica en el campo de la sostenibilidad y el sector de energía renovable de rápido crecimiento de Türkiye pueden lograr una fuerte armonía.

"Todos vemos que la única certeza hoy en día es la incertidumbre, y esto es algo que no gusta nada al mundo empresarial. El concepto de libre comercio se ha convertido ahora no sólo en bloques económicos sino también en bloques políticos. Creemos que en esta nueva atmósfera, el proceso de asociación entre Türkiye y la UE, que lleva más de 60 años en marcha, debe abordarse con un enfoque completamente nuevo.

En primer lugar, me gustaría hacer hincapié en la integración más profunda de Türkiye con la UE. A finales de enero, nosotros, como DEIK, publicamos una carta abierta en el Financial Times dirigida a los líderes del Parlamento, el Consejo y la Comisión de la UE”.

Olpak afirmó que, con el mismo propósito, el viernes pasado, con motivo del Día de Europa, publicaron en el periódico De Tijd una carta abierta firmada por él y 26 presidentes de consejos empresariales de los países miembros de la UE, indicando que hicieron lo mismo en Alemania y Polonia y que seguirán haciéndolo en España, Italia, Países Bajos y Francia: "Nuestro mensaje es extremadamente claro. La comunidad empresarial turca respalda firmemente el viaje europeo de Türkiye".

Al enfatizar que Bélgica, uno de los miembros fundadores de la UE y cercano a Bruselas, debe liderar esta agenda: " Contamos con su apoyo y voz. También me gustaría invitar a todos los participantes a la próxima Cumbre Empresarial UE-Türkiye, que organizaremos el 13 de octubre en el palacio Egmont en cooperación con la Cumbre Empresarial Europea".

Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Bélgica (FEB), René Branders afirmó que "Hoy estamos aquí en Türkiye con al menos 400 participantes belgas que representan a 200 empresas" y señaló que muchas de estas empresas operan en sectores de alta tecnología y que aquí se encuentran representantes de los sectores químico, de ciencias biológicas, automotriz, de defensa, espacial, alimentario, textil e incluso del mueble.

Branders destacó que Türkiye es un socio económico importante para Bélgica y dijo que "nuestras relaciones económicas bilaterales tienen una sólida historia que se remonta a muchos años atrás. Hasta la fecha, las empresas belgas han realizado importantes inversiones en su país".

El presidente aseguró que las empresas turcas también prefieren Bélgica como principal plataforma de inversión en el centro de Europa.

*Traducido por Daniel Gallego.