Esto se debe gracias a que el aumento de los precios de la energía y la capacidad del reino para redirigir los envíos de crudo ayudaron a compensar las interrupciones causadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

Las exportaciones de petróleo aumentan un 37,4% anual en marzo Esto se debe gracias a que el aumento de los precios de la energía y la capacidad del reino para redirigir los envíos de crudo ayudaron a compensar las interrupciones causadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

Los ingresos por exportaciones de petróleo de Arabia Saudita alcanzaron en marzo su nivel más alto en más de tres años gracias a que el aumento de los precios de la energía y la capacidad del reino para redirigir los envíos de crudo ayudaron a compensar las interrupciones causadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

Las exportaciones de petróleo aumentaron un 37,4% anual en marzo, mientras que su participación en el total de las exportaciones de mercancías se incrementó del 71% al 80,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, según la Autoridad General de Estadística.

Con base en el total de las exportaciones de mercancías y la participación de las exportaciones de petróleo, los ingresos por exportaciones de crudo y productos derivados del petróleo de Arabia Saudita se situaron en torno a los 92.500 millones de riales saudíes (24.700 millones de dólares) en marzo, el nivel más alto desde octubre de 2022.

Este aumento se produjo en el primer mes completo de la guerra en Oriente Medio, que comenzó a finales de febrero y provocó importantes interrupciones en los flujos de energía a través del Estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más críticos del mundo para el transporte de petróleo.

Los precios de referencia del petróleo en Londres se dispararon un 43% en marzo, ya que el casi cierre del estrecho interrumpió una gran parte del suministro mundial de petróleo e intensificó la preocupación por la seguridad energética.

Arabia Saudita se vio menos afectada que algunos productores del Golfo por la interrupción, tras activar un oleoducto transcontinental que transporta crudo a su costa occidental, lo que permitió cargar los envíos desde los puertos del Mar Rojo en lugar de depender exclusivamente de las rutas de exportación del Golfo.

A finales de marzo, el reino había recuperado alrededor del 70% de sus niveles de exportación previos a la guerra, gracias al apoyo de esta ruta alternativa.

Los precios más altos del crudo y los productos derivados del petróleo ayudaron a compensar la disminución de los volúmenes de envío, elevando los ingresos totales por exportaciones de petróleo por encima de los niveles previos a la guerra.

Las exportaciones no petroleras, incluidas las reexportaciones, cayeron un 17,3% interanual en marzo, mientras que las exportaciones nacionales no petroleras, excluidas las reexportaciones, disminuyeron un 27%. Las reexportaciones aumentaron un 2,5%.

Las importaciones disminuyeron un 24,8% durante el mismo período, mientras que el superávit comercial de mercancías de Arabia Saudita aumentó un 218,9% en comparación con marzo de 2025.

*Traducido por Daniel Gallego.