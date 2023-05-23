Marmara Denizi Özel Çevre Koruma Alanı Projesi'nde ilk deniz seferi başladı

İlişkili Haberler
Marmara Denizi'ndeki balık stokları denizanası tehdidi altında
İklim değişikliğinin Marmara Denizi'ne etkileri şamandıralarla takip ediliyor
ODTÜ Bilim-2 gemisi Marmara Denizi'nin karbon yutma kapasitesini hesaplayacak
Marmara Denizi'ndeki kirlilik hamsilerin yeterince beslenememesine neden oldu
Marmara'da müsilaja rastlanmadı
TÜBİTAK, Marmara Denizi'nde müsilaja rastlamadı
Marmara Denizi müsilaj öncesine döndü
Biyoçeşitlilikteki kaybı önleme konusunda anlaşma sağlandı
Ekilen mercanlar çoğalmaya başladı
Bozcaada ve Marmara Denizi'nin mercanları araştırılıyor
23.05.2023
  • Doğal Yaşam
İstanbul

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığınca yürütülen, çevresel risklerin ve çözüm önerilerinin araştırılacağı "Marmara Denizi Özel Çevre Koruma Alanı Projesi" kapsamında ilk deniz seferine başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce desteklenen "Marmara Denizi Özel Çevre Koruma Alanı Projesi" kapsamında Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi ve Adalar'daki denizel biyolojik çeşitlilik araştırılıyor.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk koordinesinde yürütülen, toplam 4 deniz seferiyle 2 yıl sürecek projenin ilk deniz seferine 8 Mayıs'ta çıkıldı. "R/V Yunus-S" araştırma gemisiyle gerçekleştirilen çalışmalarda 20 deniz uzmanı ve 20 karasal biyolojik çeşitlilik uzmanından oluşan toplam 40 bilim insanı görev yapıyor ve 1200 metreye kadar derinliklerden farklı ölçümler için örnekler alınıyor.

Projeyle, Marmara Denizi ve Adalar sürdürülebilir koruma ve kullanım kararları esas alınarak denizel biyolojik çeşitlilik (flora-fauna) tespiti, mevcut durumun ortaya konulması, endemik, nadir, nesli tehdit altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, haritalandırılması, tehditlerin ve korunmasına esas verilerin ortaya konulması ve koruma, kullanma ilkelerinin belirlenmesi ile yönetilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, proje sonunda Marmara Denizi'nin korunması için çözüm önerileri geliştirecek.

Projenin amaçları ve Marmara Denizi'ndeki mevcut durum hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Öztürk, Marmara Denizi'nin iklim ve biyoçeşitlilik krizi ile karşı karşıya olduğunu, iki havza arasında biyolojik koridor niteliğinde olan Marmara’nın korunmasının Ege Denizi ve Karadeniz’in dayanıklılığını da artıracağını belirtti.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Marmara Denizi’nin korunması, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesi, başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere tüm ekosistem servislerinin ve kültürel mirasın sürdürülebilirliği için önemli. Başta azot olmak üzere, tüm evsel, sanayi ve tarımsal kaynaklı kirliliğin durdurulması veya azaltılması, Marmara Denizi'nde bulunan 100'ün üzerinde yabancı denizel türün azaltılması için yerel türlerin korunması gerekmektedir."

Arıtma tesislerinin önemi

Kirliliğin önlenmesi konusunda arıtma tesislerinin önemine vurgu yapan Öztürk, arıtma tesislerinin ileri arıtma sistemine dönüştürülmesi, arıtma tesisi bulunmayan yerlerde, ileri arıtma sistemi kurulması ve denetlenmesi, arıtılmış suların ise denize deşarjı yerine yeniden kullanılmasına yönelik programların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öztürk, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi için de sıkı tedbirlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Marmara Denizi’nde nesli azalan türlerin korunması için ayrıntılı bir restorasyon planının yanında balıkçılığın sürdürülebilirliği için de araştırmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Öztürk, "Marmara Denizi'nin ve özellikle Marmara ve Prens Adaları'nın korunması gerekiyor. Bu bölgeler biyolojik koridor olmalarının yanında, Karadeniz'e geçecek göçmen türler için atlama taşları. Ege ve Karadeniz arasındaki göç her iki denizin biyolojik çeşitliliğine de katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara adalarının ve bu bölgedeki deniz çayırlarının korunmasının ve yayılımlarının ortaya çıkarılmasının, bölgenin balıkçılık faaliyetlerinden arındırılmış hale getirilmesinin gerekli olduğu uyarısında bulunan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deniz çayırları Türkiye'de koruma altında, fakat bu sadece kağıt üzerinde kalmamalı, uygulamada da korunmalı çünkü bunlar çiçekli bitki ve oksijen üretiyorlar. Denizler, okyanuslar soluduğumuz havanın yüzde 50'sini üretiyor. Onun için deniz çayırları, fitoplanktonlar denizlerin oksijen motorları. Bunların korunması gerekiyor ve bu çok önemli bir iş."

diğer haberler
Bilim
Türkiye'nin 500. kuş türü "Güneyli yakut renkli arı kuşu" oldu
KATEGORİDE ÖNE ÇIKANLAR
İklim Değişikliği
Yeşilhat 1 yaşında
Çevre Hikayeleri
OANA'dan AA'ya Çevre Editörlüğü dolayısıyla ödül
Çevre Hikayeleri
Bizim Dünyamız Vakfı "2022 Yılın İklim Liderleri Ödülleri" sahiplerini buldu
Bilim
Farklı türlerdeki şekerlerde mikroplastiğe rastlandı
Bilim
Antarktika'dan getirilen mikroalgler Türkiye'nin uzay seferindeki deneyde kullanılacak
İklim Değişikliği
Küresel ısınmayla artan deniz suyu sıcaklıkları bölgelere göre değişiyor
Doğal Yaşam
Biyolojik çeşitliliğin devamı karbon emisyonunun azaltılmasında önemli
Doğal Yaşam
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı yerli bal arısı önerisi
İklim Değişikliği
Marmara ormanlarının 2100 yılına kadarki göç haritası çıkarıldı
Kirlilik
Kapalı mekandaki kirleticiler "hasta bina sendromu"nu tetikliyor
Kirlilik
Dijital uygulamalarda yapılacak bazı tercihler karbon ayak izini azaltabiliyor
Doğal Yaşam
Göçmen kuşlar için midye kabuklarından adacık yaptılar