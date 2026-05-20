Türkiye: Un séisme de magnitude 5,6 secoue la province de Malatya Avec pour épicentre le district de Battalgazi

Un tremblement de terre de magnitude 5,6 s'est produit mercredi à 09h00 heure locale (07h00 GMT) à Malatya, province du centre-est de la Türkiye.



Selon les informations publiées sur le site internet de la Direction turque de gestion des catastrophes et des situations d’urgence (AFAD), une secousse de magnitude 5,6 a été enregistrée à Malatya, avec pour épicentre le district de Battalgazi.



Il a été déterminé que le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 7,03 kilomètres.



Aucune information n'est encore parvenue concernant d'éventuels dégâts ou victimes.

* Traduit du turc par Tuncay Çakmak