Un nouvel accord prévoyant un cessez-le-feu et une intégration progressive avait été conclu le 29 janvier entre l'administration syrienne et l'organisation terroriste YPG

L'organisation terroriste YPG annonce « sa propre dissolution » Un nouvel accord prévoyant un cessez-le-feu et une intégration progressive avait été conclu le 29 janvier entre l'administration syrienne et l'organisation terroriste YPG

L'organisation terroriste YPG a annoncé mardi la dissolution de sa prétendue « administration autonome et de toutes les entités militaires et civiles qui lui sont affiliées ».

L'un des chefs de l'organisation, Ferhat Abdi Chahin, connu sous le nom de code Mazlum Abdi, a fait une déclaration à la presse au Palais du Peuple (siège de la présidence) à Damas, la capitale syrienne.

Chahin a déclaré : « À la suite de l'accord conclu avec le président Ahmed al-Charaa et avec l'achèvement du processus d'intégration de nos forces au sein des brigades de l'armée syrienne, nous annonçons aujourd'hui avec une grande responsabilité notre dissolution en tant que force militaire indépendante. »

Un nouvel accord prévoyant un cessez-le-feu et une intégration progressive avait été conclu le 29 janvier entre l'administration syrienne et l'organisation terroriste YPG.

* Traduit du turc