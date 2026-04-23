- S’exprimant lors du programme de gala du 48e Festival international des enfants du 23 avril de la TRT à Ankara, il a souligné que les enfants paient fréquemment le prix le plus lourd des conflits

Erdogan : Les enfants paient le plus lourd tribut des guerres et des conflits - S’exprimant lors du programme de gala du 48e Festival international des enfants du 23 avril de la TRT à Ankara, il a souligné que les enfants paient fréquemment le prix le plus lourd des conflits

AA/Istanbul/Asiye Yilmaz

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré jeudi que, malgré tous les efforts, les guerres et l’oppression persistent dans la région, les enfants innocents en étant souvent les principales victimes.

S’exprimant lors du programme de gala du 48e Festival international des enfants du 23 avril de la TRT à Ankara, il a souligné que les enfants paient fréquemment le prix le plus lourd des conflits.

« Vivre dans un pays et un monde sans guerre, sans conflit, sans violence, sans privation et sans pauvreté est le droit le plus naturel des enfants », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que la Türkiye œuvre pour mettre fin aux conflits et « essuyer les larmes des enfants », avec pour objectif de garantir à tous une vie de paix, de sécurité et de fraternité.

À l’occasion de cette journée dédiée aux enfants, il a adressé ses vœux aux enfants du monde entier, souhaitant « une vie pleine de paix et de bonheur ».

« Je salue avec affection les enfants palestiniens et libanais, contraints de porter le poids de la guerre et des conflits sur leurs petites épaules », a-t-il déclaré.

Erdoğan a également insisté sur le droit des enfants à aller à l’école, à recevoir une éducation de qualité, à dormir sans peur et à se réveiller au son des oiseaux plutôt qu’à celui des bombes.

Il a rappelé que la Türkiye souhaite pour tous les enfants du monde ce qu’elle souhaite pour les siens, de l’Asie à l’Afrique, appelant les jeunes à garder à l’esprit, dans leurs prières, les enfants vivant dans des zones de conflit, notamment à Gaza et au Liban.

Enfin, il a décrit les enfants comme un lien durable de l’humanité et des « ambassadeurs culturels et humanitaires » capables de construire un avenir meilleur, appelant à préserver la fraternité, l’amitié et la paix entre les peuples.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir