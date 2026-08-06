Erdogan effectuera une visite de travail en Arabie saoudite Le 7 août 2026

AA / Ankara



Le président turc Recep Tayyip Erdogan effectuera demain une visite de travail d’une journée en Arabie saoudite, a annoncé jeudi le directeur de la communication de la Présidence, Burhanettin Duran.

Dans une déclaration publiée sur son compte NSosyal, Duran a indiqué que le chef de l’État se rendra le 7 août à Riyad pour cette visite de travail d’une seule journée.

Le responsable a précisé qu’il est prévu que le président Erdogan s’entretienne, dans le cadre de ce déplacement, avec le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane ainsi qu’avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

Aucun détail supplémentaire n’a été fourni pour l’heure concernant l’ordre du jour des entretiens ni le programme exact de la visite.