La méga-fusée développée par l’entreprise spatiale de Jeff Bezos a explosé sur son pas de tir lors d’un test avant un prochain lancement prévu dans les semaines à venir

La fusée New Glenn de Blue Origin explose lors d’un essai en Floride La méga-fusée développée par l’entreprise spatiale de Jeff Bezos a explosé sur son pas de tir lors d’un test avant un prochain lancement prévu dans les semaines à venir

AA / Londres

La fusée géante New Glenn, développée par la société spatiale Blue Origin du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a explosé jeudi lors d’un essai sur une base de lancement à Cap Canaveral, en Floride.

L’entreprise effectuait un test de mise à feu statique (« static fire ») de la fusée New Glenn avant ce qui devait être son quatrième lancement dans les prochaines semaines.

Des images diffusées en direct par NASASpaceFlight.com semblent montrer une importante explosion sur le pas de tir pendant l’essai.

Il n’était pas immédiatement clair si des personnes avaient été blessées. Les entreprises spatiales évacuent généralement les sites de lancement avant la conduite de tests majeurs.

Blue Origin espérait, selon plusieurs médias, lancer cette fusée lourde jusqu’à douze fois cette année.

La fusée New Glenn doit également jouer un rôle dans le programme Artemis de la NASA, qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy