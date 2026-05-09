L’Inde a de nouveau « démontré la capacité de viser plusieurs cibles stratégiques avec un seul système de missile », déclare le ministère de la Défense

Inde : le missile Agni équipé d’ogives multiples testé avec succès L’Inde a de nouveau « démontré la capacité de viser plusieurs cibles stratégiques avec un seul système de missile », déclare le ministère de la Défense

AA / New Delhi / Ahmad Adil

L’Inde a réalisé avec succès l’essai en vol d’un missile Agni équipé d’un système MIRV (ogives multiples à rentrés atmosphérique et ciblage indépendant), selon un communiqué officiel.

Le missile a été testé avec des « charges multiples » visant différentes cibles, « spatialement réparties » sur une vaste zone géographique dans la région de l’océan Indien, a indiqué samedi le ministère indien de la Défense.

L’essai a eu lieu vendredi depuis l’île Abdul Kalam, au large de la côte d’Odisha.

Le ministère a précisé que les données de vol confirmaient que tous les « objectifs de la mission ont été atteints lors de l’essai ».

« Avec cet essai réussi, l’Inde a de nouveau démontré sa capacité à viser plusieurs cibles stratégiques avec un seul système de missile », a indiqué le ministère.

Le ministre de la Défense, Rajnath Singh, a déclaré que ce nouveau missile apporterait une « capacité remarquable à la préparation défensive du pays face à l’évolution des menaces ».

Le missile Agni est un missile balistique capable de frapper des cibles à longue distance, conçu pour transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires et assurer la dissuasion stratégique du pays.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz