Le taux de suivi des contacts s’élève à 84,2 %

RDC : la lutte contre le virus Ebola se renforce Le taux de suivi des contacts s’élève à 84,2 %

L’épidémie de maladie à virus Ebola continue de s’étendre en République Démocratique du Congo (RDC), touchant désormais six provinces et 54 zones de santé, ont indiqué jeudi les autorités de la RDC dans un point de situation actualisé au 12 août.

La zone de santé de Buta, dans le Bas-Uélé, a rejoint la liste des zones affectées.

L’Ituri demeure l’épicentre principal de l’épidémie. À ce jour, 4 665 cas confirmés ont été recensés. Parmi eux, 634 patients sont actuellement isolés ou hospitalisés. Le bilan fait état de 965 guérisons et de 2 184 décès, soit un taux de létalité de 46,8 %.

Le taux de suivi des contacts s’élève à 84,2 %.

La surveillance reste active avec 1 531 alertes enregistrées, dont 1 388 ont été vérifiées.

Les autorités indiquent que les interventions de prévention se poursuivent autour des foyers de transmission, notamment par l’ouverture de rings de riposte et la décontamination des sites exposés.

Quarante-sept nouvelles guérisons ont été enregistrées récemment, dont 42 en Ituri et 5 au Nord-Kivu.

Les actions de proximité auprès des communautés, le renforcement de la logistique, de la surveillance et de la prise en charge des malades se poursuivent, selon le ministère.

En cas de symptômes suspects, la population est invitée à appeler gratuitement le 151.