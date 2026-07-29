Le programme, qui fournit aux assureurs environ 3,6 milliards de dollars de subventions cette année, prendra fin après 2026

L'administration Trump met fin aux subventions de Medicare Le programme, qui fournit aux assureurs environ 3,6 milliards de dollars de subventions cette année, prendra fin après 2026

AA / Istanbul

L'administration du président américain Donald Trump prévoit de mettre fin à un programme de subventions qui a permis de maintenir à un niveau plus bas les primes des médicaments sur ordonnance de la partie D de Medicare, selon le Wall Street Journal mardi, avertissant que cette décision pourrait entraîner une hausse des coûts pour de nombreuses personnes âgées en 2027.

Le programme, qui fournit aux assureurs environ 3,6 milliards de dollars de subventions cette année, prendra fin après 2026. Environ 25 millions de bénéficiaires de la partie D connaîtront le montant de leurs primes pour 2027 cet automne.

« Nous stabilisons le marché afin que ce sauvetage financier ne soit plus nécessaire », a déclaré Mehmet Oz, administrateur des Centers for Medicare and Medicaid Services, dans un message publié sur la plateforme américaine X.

Un responsable de l'administration a estimé que 25 % des assujettis verront leurs primes rester stables ou diminuer en 2027, tandis qu'environ 30 % paieront moins de 10 dollars de plus par mois.

La majeure partie des 45 % restants devrait faire face à des augmentations de 11 à 20 dollars par mois, bien que le responsable ait précisé que des options à moindre coût resteraient accessibles pour ceux qui décident de changer de régime.

Les régimes de la partie D offrent une couverture autonome pour les médicaments, parallèlement aux prestations médicales traditionnelles de Medicare. La hausse des primes de ces régimes pourrait inciter davantage de bénéficiaires à se tourner vers Medicare Advantage, la version privée de Medicare, qui intègre généralement la couverture des médicaments et ne facture souvent aucune prime supplémentaire.

Le programme de subventions a injecté environ 9,8 milliards de dollars sur le marché, dont 6,2 milliards en 2025 et 3,6 milliards en 2026, selon un rapport du Government Accountability Office.

*Traduit de l’anglais ​​​​​​​par l'équipe