La première phase cible les personnels de santé et les travailleurs de première ligne dans trois provinces, selon un responsable

La RDC lance une campagne de vaccination contre Ebola La première phase cible les personnels de santé et les travailleurs de première ligne dans trois provinces, selon un responsable

La République démocratique du Congo (RDC) a lancé jeudi une campagne de vaccination contre le virus Ebola ciblant les personnels de santé et les travailleurs de première ligne, alors que les autorités s’efforcent de contenir une épidémie en cours.

La campagne a été lancée à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, par le ministre de la Santé, Roger Kamba. Selon le ministre, la première phase cible les personnels de santé et les travailleurs de première ligne dans les provinces de la Tshopo, du Bas-Uélé et du Haut-Uélé.

Le gouvernement a reçu 70 000 doses de vaccin provenant du stock mondial de vaccins contre la maladie à virus Ebola. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ces doses doivent être utilisées dans le cadre d’un essai clinique de phase 3, afin de mieux comprendre les effets du vaccin contre le virus Bundibugyo, ainsi que pour vacciner les personnels de santé et les travailleurs de première ligne.

Roger Kamba a déclaré aux journalistes que le lancement de la campagne constituait une étape importante dans la riposte contre Ebola. Selon lui, cette mesure doit renforcer les dispositifs déjà en place afin de protéger les communautés et d’interrompre les chaînes de transmission pour contenir la propagation du virus.

Le vaccin Ervebo est homologué et recommandé pour une utilisation lors des flambées d’Ebola provoquées par le virus autrefois appelé virus Ebola-Zaïre.

La dernière épidémie touche six provinces de la RDC : le Haut-Uélé, l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Bas-Uélé et la Tshopo. Une épidémie avait été déclarée en mai.

Selon les données du ministère de la Santé, le nombre de cas confirmés a dépassé 5 700, dont 2 744 décès.

Par ailleurs, Placide Mbala Kingebeni, directeur de la recherche et des essais cliniques aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), a indiqué lors d’un briefing médiatique virtuel que des données sur la vaccination seraient recueillies au cours de la campagne afin d’évaluer l’efficacité potentielle du vaccin contre le virus responsable de l’épidémie.​​​​​​​

*traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz