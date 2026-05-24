Le parlement va statuer mardi sur son intégration et procéder à l’élection d’un nouveau président suite à la démission d’El Malick Ndiaye

Sénégal : Ousmane Sonko parti pour diriger l’assemblée nationale Le parlement va statuer mardi sur son intégration et procéder à l’élection d’un nouveau président suite à la démission d’El Malick Ndiaye

AA / Dakar

Les députés sénégalais sont convoqués mardi en séance plénière pour statuer sur la réintégration de l’ex premier ministre Ousmane Sonko et procéder à l’élection d’un nouveau président de l’assemblée nationale, a annoncé dimanche soir l’institution parlementaire à travers une note signée de son premier vice-président, Ismaila Diallo.

Cette annonce fait suite à la démission quelques heures plus tôt d’El Malick Ndiaye du poste de président de l’assemblée nationale.

Ousmane Sonko avait dirigé la liste de Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) largement majoritaire à l’issue du scrutin en novembre 2024 (130 sur 165 sièges en compétition). Il avait suspendu son mandat pour se consacrer à son poste de premier ministre qu’il occupait depuis avril 2024.

L’ex Pm limogé vendredi par le président Bassirou Diomaye Faye se dirige vers la tête du parlement, position qui fera de lui la deuxième personnalité institutionnelle après le président de la République.