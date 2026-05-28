Le Premier ministre israélien dit vouloir étendre le contrôle israélien à 70% de l’enclave palestinienne, malgré les accords prévoyant des retraits militaires

Netanyahu affirme qu’Israël contrôle 60% de Gaza Le Premier ministre israélien dit vouloir étendre le contrôle israélien à 70% de l’enclave palestinienne, malgré les accords prévoyant des retraits militaires

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi qu’Israël contrôlait actuellement 60% de la bande de Gaza et a indiqué vouloir étendre cette emprise à 70%.

Selon la chaîne israélienne Channel 12, Netanyahu a déclaré lors d’un séminaire dans la vallée du Jourdain : « Nous contrôlons actuellement 60% de la bande de Gaza et mes directives sont d’aller vers un contrôle de 70%. »

Il n’a toutefois pas précisé comment ces projets seraient mis en œuvre.

L’armée israélienne avait annoncé en octobre dernier contrôler 53% de la bande de Gaza après son redéploiement le long de la « ligne jaune », dans le cadre de la première phase du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre dans l’enclave palestinienne.

Cet accord prévoyait de nouveaux retraits israéliens dans le cadre de sa deuxième phase, lancée en janvier.

La « ligne jaune » désigne une zone tampon temporaire dans l’est de Gaza séparant les secteurs sous contrôle militaire israélien des zones où les Palestiniens sont autorisés à rester.

Mais des sources palestiniennes affirment que cette ligne a progressivement été déplacée vers l’ouest ces derniers mois.

Bassem Naïm, haut responsable du Hamas, a déclaré à Anadolu qu’Israël avait avancé cette ligne de 8 à 9% supplémentaires à l’intérieur du territoire de Gaza, portant ainsi la zone sous contrôle israélien à plus de 60%.

Cette évolution a réduit l’espace accessible aux Palestiniens à environ 38% de l’enclave, aggravant une crise humanitaire déjà sévère.

Israël a lancé une guerre qualifiée de génocidaire à Gaza en octobre 2023, faisant plus de 72.000 morts et plus de 172.000 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon les autorités palestiniennes.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy