Le Premier ministre israélien a invoqué des impératifs « sécuritaires et diplomatiques » pour demander le report de son audition dans l’une des affaires judiciaires qui le visent

Israël : un tribunal annule une audience du procès pour corruption de Netanyahu Le Premier ministre israélien a invoqué des impératifs « sécuritaires et diplomatiques » pour demander le report de son audition dans l’une des affaires judiciaires qui le visent

AA / Istanbul

Un tribunal israélien a accepté d’annuler l’audience prévue ce mercredi dans le procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahu, rapportent les médias israéliens.

La décision intervient après une demande du dirigeant israélien, qui a invoqué des « questions sécuritaires et diplomatiques » pour justifier son absence, selon le Times of Israel.

Benjamin Netanyahu est poursuivi dans trois affaires distinctes pour corruption, fraude et abus de confiance. Les actes d’accusation avaient été déposés en 2019.

Par ailleurs, le Premier ministre israélien fait l’objet depuis 2024 d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés liés à la guerre dans la bande de Gaza.

Selon les autorités sanitaires de Gaza, plus de 72.000 personnes ont été tuées dans l’enclave palestinienne depuis le début de l’offensive israélienne lancée en octobre 2023.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy