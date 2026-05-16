Israël affirme avoir tué un commandant de la branche armée du Hamas

L'armée israélienne a affirmé samedi avoir tué Izz al-Din al-Haddad, un commandant de la branche armée du groupe palestinien Hamas.

Al-Haddad a été tué lors d'une attaque ciblée sur la ville de Gaza, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Cette déclaration intervient alors que l'armée israélienne poursuit ses violations quotidiennes de la trêve dans la bande de Gaza, entrée en vigueur en octobre 2025. Ce cessez-le-feu a été conclu à l'issue de deux années de guerre génocidaire menée par Tel-Aviv, qui a coûté la vie à plus de 72 000 personnes et fait plus de 172 000 blessés.

Il n'y a pas encore eu de déclaration officielle du Hamas à ce sujet pour le moment.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh