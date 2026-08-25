Il a précisé vouloir un tendanciel de dépenses de l'État inférieur à l'inflation, des dépenses des collectivités locales autour de l'inflation, et des dépenses de sécurité sociale au-dessus, en raison du vieillissement de la population

France / Lecornu aux responsables CFDT : "Je crois au dialogue social, vraiment" Il a précisé vouloir un tendanciel de dépenses de l'État inférieur à l'inflation, des dépenses des collectivités locales autour de l'inflation, et des dépenses de sécurité sociale au-dessus, en raison du vieillissement de la population

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est adressé mardi aux responsables et militants de la CFDT () réunis pour leur rendez-vous de rentrée, via une interview vidéo.

Climat : “un problème d'exécution”

Interrogé sur les incendies de l'été et la nécessaire adaptation au changement climatique, le chef du gouvernement a reconnu des lacunes dans la mise en œuvre des plans existants, plus que dans leur conception. Il a souligné une remontée en puissance de la sécurité civile jugée trop lente au regard des enjeux.

Sur la mortalité liée à la canicule, il a estimé que les Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) avaient mieux résisté qu'en 2003 grâce aux investissements et à la formation des personnels, tout en pointant un défaut de fichiers à jour sur les personnes isolées vivant à domicile, notamment en zones urbaines et en Île-de-France. Il a par ailleurs suggéré d'intégrer la question de l'adaptation climatique, canicules mais aussi risques hivernaux comme les inondations, au dialogue social et au droit du travail, citant l'exemple des dates d'examens scolaires.

Budget 2027 : un contexte international dégradé

Sur la préparation du budget, Sébastien Lecornu a insisté sur le poids accru de la conjoncture géopolitique par rapport à l'an dernier, évoquant la situation au détroit d'Ormuz, la crise énergétique durable, les élections de mi-mandat américaines et les mouvements sur les marchés financiers, auxquels s'ajoute une incertitude politique intérieure à l'approche de la présidentielle.

Il a défendu trois principes : refuser toute "brutalité" dans les choix budgétaires au profit de réformes plus réfléchies ; introduire une dimension "planificatrice" plutôt que purement comptable, notamment face à la baisse démographique et à ses effets sur l'école ; et rechercher la justice et la lisibilité des mesures.

Il a précisé vouloir un tendanciel de dépenses de l'État inférieur à l'inflation, des dépenses des collectivités locales autour de l'inflation, et des dépenses de sécurité sociale au-dessus, en raison du vieillissement de la population.

Chômage, emploi et arrêts maladie renvoyés au dialogue social

Concernant les chiffres du chômage, il a renvoyé aux explications déjà données par Jean-Pierre Farandou et rappelé le changement de méthode de calcul voté par le Parlement. Il a évoqué la prochaine remise du rapport de la conférence Emploi, Travail, Retraite, à laquelle la CFDT a pris part, et dit vouloir s'exprimer publiquement une fois ce rapport reçu.

Sur les arrêts maladie, il a reconnu une hausse préoccupante, en partie liée à une dégradation réelle de l'état de santé de certains salariés et a dit préférer confier ce sujet au dialogue social plutôt qu'à une approche "technocratique et brutale".

“Je crois au dialogue social, vraiment”

En conclusion, se définissant comme un homme de droite attaché au paritarisme, Sébastien Lecornu a réaffirmé sa confiance dans le dialogue social, y compris sur l'intelligence artificielle, et a cité la réforme de l'assurance chômage négociée avec les partenaires sociaux comme méthode qu'il entend poursuivre.