- Les remarques de Donald Trump interviennent dans un contexte de menaces répétées pour que Téhéran accepte un cessez-le-feu

« Le temps est compté » pour l'Iran, souligne Trump - Les remarques de Donald Trump interviennent dans un contexte de menaces répétées pour que Téhéran accepte un cessez-le-feu

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que « le temps est compté » pour l'Iran et que le pays doit agir avant « qu'il ne reste plus rien d'eux ».

Ses remarques interviennent dans un contexte de menaces répétées pour contraindre Téhéran à accepter un cessez-le-feu.

« LE TEMPS EST COMPTÉ ! », a-t-il écrit sur son compte de réseau social Truth Social.

Les tensions régionales sont restées fortes depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël et les alliés américains dans les pays du Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. Trump a ensuite prolongé la trêve indéfiniment tout en maintenant un blocus sur les navires se rendant vers ou venant des ports iraniens via cette voie maritime stratégique.

Les tensions régionales sont restées fortes depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël et les alliés américains dans les pays du Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. Trump a ensuite prolongé la trêve indéfiniment tout en maintenant un blocus sur les navires se rendant vers ou venant des ports iraniens via cette voie maritime stratégique.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh