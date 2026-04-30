« Nous allons clarifier de quoi il s’agit exactement; quelques heures de sécurité pour un défilé à Moscou ou davantage », déclare le président ukrainien

Zelensky charge ses responsables de contacter l’équipe de Trump sur le cessez-le-feu proposé par Poutine « Nous allons clarifier de quoi il s’agit exactement; quelques heures de sécurité pour un défilé à Moscou ou davantage », déclare le président ukrainien

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé jeudi avoir chargé les représentants de son pays de contacter l’équipe du président américain Donald Trump afin de clarifier les détails d’une proposition de cessez-le-feu avancée par la Russie.

Dans une déclaration publiée sur la plateforme sociale américaine X, Zelensky a indiqué que Kiev recherchait la paix après quatre années de guerre en Ukraine, tout en poursuivant les efforts diplomatiques nécessaires pour mettre fin au conflit.

« Nous allons clarifier de quoi il s’agit exactement; quelques heures de sécurité pour un défilé à Moscou ou davantage. Notre proposition porte sur un cessez-le-feu durable, une sécurité fiable et garantie pour les populations, ainsi qu’une paix pérenne », a-t-il précisé.

Dans le même temps, il a ajouté que la partie ukrainienne était prête à œuvrer en ce sens « dans tout format digne et efficace ».

Par ailleurs, lors d’un entretien téléphonique avec Trump mercredi, le président russe Vladimir Poutine a proposé un cessez-le-feu en Ukraine le 9 mai, à l’occasion des célébrations de la Victoire dans son pays.

« Trump a activement soutenu cette initiative, soulignant que cette fête commémore notre victoire commune contre le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale », a déclaré le conseiller présidentiel russe Yury Ushakov lors d’un point presse à l’issue de l’appel.

De son côté, Trump a affirmé devant les journalistes à la Maison-Blanche avoir « suggéré un peu un cessez-le-feu » à Poutine lors de cet échange, ajoutant qu’il pensait « que cela pourrait se faire ».

Enfin, la Journée de la Victoire est célébrée le 9 mai en Russie et dans plusieurs autres pays, notamment d’anciennes républiques soviétiques, pour commémorer la victoire de l’Union soviétique contre l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale; un conflit que la Russie qualifie de « Grande Guerre patriotique ».

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba