L’épicentre de la secousse est situé à l’ouest de Pinotepa Nacional, dans l’État d’Oaxaca, indique le Service sismologique national

Un séisme de magnitude 5,6 secoue le sud du Mexique L’épicentre de la secousse est situé à l’ouest de Pinotepa Nacional, dans l’État d’Oaxaca, indique le Service sismologique national

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Un séisme de magnitude 5,6 a frappé le sud du Mexique lundi, selon le Service sismologique national du pays.

La secousse s’est produite à 9h19 heure locale (15h19 GMT), avec un épicentre situé à 24 kilomètres à l’ouest de Pinotepa Nacional, dans l’État d’Oaxaca. L’agence a indiqué une profondeur de 9 kilomètres.

Selon des relevés préliminaires, la magnitude était de 6.

Le Service géologique des États-Unis (USGS) a enregistré des paramètres légèrement différents, estimant la magnitude à 5,7 et la profondeur à 22,2 kilomètres.

Aucune information immédiate ne fait état de victimes ou de dégâts matériels, selon les autorités locales.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme