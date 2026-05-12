Le président ukrainien affirme que l’Ukraine occupe des positions solides sur le champ de bataille et salue la coopération avec ses alliés

Ukraine : Zelensky rencontre la présidente du Congrès des députés espagnol Le président ukrainien affirme que l’Ukraine occupe des positions solides sur le champ de bataille et salue la coopération avec ses alliés

AA / Istanbul / Elena Teslova

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi avoir rencontré à Kiev la présidente du Congrès des députés d’Espagne, Francina Armengol.

Dans un communiqué sur Telegram, Zelensky a indiqué que les discussions ont porté sur la coopération en matière de défense, les systèmes de défense aérienne et les initiatives de sécurité européenne.

« J’ai tenu une réunion avec la présidente du Congrès des députés d’Espagne, Francina Armengol. Tout d’abord, nous avons discuté de la coopération en matière de défense — défense aérienne, développement des programmes PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) et SAFE (Security Action for Europe) », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les deux parties partagent l’idée que l’Europe doit être autosuffisante pour défendre son espace aérien contre les missiles balistiques, les drones et autres menaces.

La réunion a également abordé le projet de tribunal international pour le crime d’agression contre l’Ukraine, ainsi que les efforts visant à rapatrier les enfants prétendument déportés ou déplacés pendant la guerre.

Zelensky a exprimé sa gratitude envers le Parlement espagnol, le gouvernement et le public pour leur soutien continu, en soulignant les décisions politiques prises depuis le début de la guerre à grande échelle de la Russie, notamment l’aide militaire et humanitaire.

Il a également remercié les partenaires européens après une réunion des conseillers à la sécurité nationale, affirmant que des progrès sont réalisés dans le développement des capacités européennes de défense antibalistique et dans la formation de ce qu’il a décrit comme une « coalition pour la protection antibalistique ».

Il a précisé que 13 pays et le bureau du secrétaire général de l’OTAN ont participé aux dernières discussions sur cette initiative.

Zelensky a également affirmé que l’Ukraine occupe actuellement des positions solides sur le champ de bataille, dans sa capacité de frappes à longue portée et dans sa coopération avec ses partenaires.

« En général, les positions de l’Ukraine sur le front, tant dans nos sanctions à longue portée que dans les résultats conjoints avec nos partenaires, sont les plus élevées depuis des années », a-t-il déclaré. « Nous devons maintenir ce niveau et obtenir des résultats. »

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz