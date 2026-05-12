Ukraine : Zelensky rencontre la présidente du Congrès des députés espagnol

Elena Teslova
12 Mai 2026•Mise à jour: 12 Mai 2026
AA / Istanbul / Elena Teslova
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi avoir rencontré à Kiev la présidente du Congrès des députés d’Espagne, Francina Armengol.
Dans un communiqué sur Telegram, Zelensky a indiqué que les discussions ont porté sur la coopération en matière de défense, les systèmes de défense aérienne et les initiatives de sécurité européenne.
« J’ai tenu une réunion avec la présidente du Congrès des députés d’Espagne, Francina Armengol. Tout d’abord, nous avons discuté de la coopération en matière de défense — défense aérienne, développement des programmes PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) et SAFE (Security Action for Europe) », a-t-il déclaré.
Il a ajouté que les deux parties partagent l’idée que l’Europe doit être autosuffisante pour défendre son espace aérien contre les missiles balistiques, les drones et autres menaces.
La réunion a également abordé le projet de tribunal international pour le crime d’agression contre l’Ukraine, ainsi que les efforts visant à rapatrier les enfants prétendument déportés ou déplacés pendant la guerre.
Zelensky a exprimé sa gratitude envers le Parlement espagnol, le gouvernement et le public pour leur soutien continu, en soulignant les décisions politiques prises depuis le début de la guerre à grande échelle de la Russie, notamment l’aide militaire et humanitaire.
Il a également remercié les partenaires européens après une réunion des conseillers à la sécurité nationale, affirmant que des progrès sont réalisés dans le développement des capacités européennes de défense antibalistique et dans la formation de ce qu’il a décrit comme une « coalition pour la protection antibalistique ».
Il a précisé que 13 pays et le bureau du secrétaire général de l’OTAN ont participé aux dernières discussions sur cette initiative.
Zelensky a également affirmé que l’Ukraine occupe actuellement des positions solides sur le champ de bataille, dans sa capacité de frappes à longue portée et dans sa coopération avec ses partenaires.
« En général, les positions de l’Ukraine sur le front, tant dans nos sanctions à longue portée que dans les résultats conjoints avec nos partenaires, sont les plus élevées depuis des années », a-t-il déclaré. « Nous devons maintenir ce niveau et obtenir des résultats. »
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz