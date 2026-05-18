Le président a également précisé que le taux de participation à la population active s’élève à 52,8 %, tandis que le chômage est resté stable depuis 35 mois

Türkiye : le volume du commerce extérieur atteint 820 milliards de dollars, selon le président Erdogan Le président a également précisé que le taux de participation à la population active s’élève à 52,8 %, tandis que le chômage est resté stable depuis 35 mois

AA / Ankara

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré lundi: « Nous avons porté notre volume du commerce extérieur à 820 milliards de dollars et nos exportations de biens et de services à 396 milliards de dollars. Dans un avenir très proche, nous dépasserons également les 400 milliards de dollars. »

S’exprimant lors de la cérémonie de remise des certificats d’honneur et des plaques de la Confédération des chambres et des bourses de commerce de Türkiye (TOBB), tenue au complexe des Tours jumelles de la TOBB à Ankara, Erdogan a pris la parole devant les participants.

Le chef de l’État a déclaré : « Nous n’avons jusqu’à présent pas tenu compte de ceux qui utilisent chaque occasion pour propager des discours pessimistes, et nous ne leur accorderons pas davantage de crédit à l’avenir. »

Évoquant la conjoncture économique mondiale, marquée selon lui par la montée du protectionnisme et l’intensification de la concurrence, Erdogan a affirmé que l’économie turque a été renforcée face aux évolutions négatives.

Il a indiqué que le volume du commerce extérieur de la Türkiye a atteint 820 milliards de dollars, tandis que les exportations de biens et de services se sont élevées à 396 milliards de dollars, ajoutant que ce chiffre dépassera « très prochainement » les 400 milliards de dollars.

Le président a également précisé que le taux de participation à la population active s’élève à 52,8 %, tandis que le chômage est resté stable depuis 35 mois.

Erdogan a par ailleurs affirmé que les autorités économiques prennent « toutes les mesures nécessaires » pour atténuer les tensions sur les marchés et poursuivront leurs efforts en ce sens.

Enfin, il a dénoncé des comportements spéculatifs dans la formation des prix, estimant qu’ils ne peuvent être justifiés par les hausses des coûts de production et de transport. Il a rappelé que l’éthique commerciale en Türkiye est héritée de la tradition de l’Ahî, tout en estimant que certains comportements relèvent de la spéculation et de l’opportunisme.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani