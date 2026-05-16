Une violation des règles de sécurité serait à l’origine de l’explosion survenue lors du déchargement d’un camion-citerne de gaz dans une station-service, selon les autorités

Russie : Six blessés dans une explosion à Piatigorsk Une violation des règles de sécurité serait à l’origine de l’explosion survenue lors du déchargement d’un camion-citerne de gaz dans une station-service, selon les autorités

AA / Istanbul / Kanyshai Butun

Six personnes ont été blessées samedi dans une explosion suivie d’un important incendie survenu dans une station-service de la ville russe de Piatigorsk, dans le sud du pays, ont indiqué les autorités locales.

Le gouverneur du kraï de Stavropol, Vladimir Vladimirov, a déclaré sur le réseau social russe Max que l’explosion s’était produite lors du déchargement d’un camion-citerne de gaz, précisant qu’une violation des règles de sécurité serait à l’origine de l’incident.

De son côté, le maire de Piatigorsk, Dmitry Voroshilov, a affirmé que l’incident n’était pas lié à une attaque de drone.

Dans un communiqué publié sur Max, il a indiqué que l’incendie s’étendait sur une superficie d’environ 1.000 mètres carrés.

Les pompiers poursuivent leurs opérations afin de maîtriser les flammes et empêcher leur propagation aux bâtiments et infrastructures voisines.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir