Les autorités saoudiennes ont indiqué que l’affluence dépasse celle enregistrée l’année précédente, alors que les températures pourraient atteindre 47 degrés Celsius durant la journée

Plus de 1,5 million de fidèles convergent vers La Mecque pour le hajj 2026 Les autorités saoudiennes ont indiqué que l’affluence dépasse celle enregistrée l’année précédente, alors que les températures pourraient atteindre 47 degrés Celsius durant la journée

Plus de 1,5 million de pèlerins musulmans ont commencé lundi les rites du hajj à La Mecque, en Arabie saoudite, sous de fortes chaleurs et dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes au Moyen-Orient.

Les fidèles ont entamé le pèlerinage par le « tawaf », rite consistant à tourner autour de la Kaaba dans l’enceinte de la Grande mosquée, avant de poursuivre les différentes étapes du hajj dans les lieux saints de Mina et du mont Arafat.

Les autorités saoudiennes ont indiqué que l’affluence dépasse celle enregistrée l’année précédente, alors que les températures pourraient atteindre 47 degrés Celsius durant la journée.

Dans le cadre des préparatifs du hajj 1447 de l’Hégire, le royaume a renforcé les mesures de sécurité et les dispositifs logistiques autour des sites religieux afin d’assurer la sécurité des pèlerins.

L’Arabie saoudite a également accueilli 2 500 invités venus de 104 pays dans le cadre du programme des invités du Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour le hajj, la omra et les visites, selon l’agence de presse officielle SPA.

Ce contingent comprend 1 300 érudits et personnalités islamiques, 200 pèlerins du Liberia ainsi que 1 000 membres des familles de martyrs et blessés soudanais des opérations « Tempête décisive » et « Restaurer l’espoir ».

Le ministre saoudien des Affaires islamiques, Abdullatif Al Alsheikh, a affirmé que les autorités avaient mis en place un plan opérationnel complet comprenant le transport, l’hébergement et l’accompagnement des invités à La Mecque et à Médine.

Le hajj, l’un des cinq piliers de l’islam, rassemble chaque année des musulmans du monde entier et constitue une importante source de revenus pour l’économie saoudienne.