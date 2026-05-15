ONU : Plus de 15 millions de Syriens auront besoin d’aide humanitaire cette année « Les besoins humanitaires restent importants », déclare Tom Fletcher au Conseil de sécurité

AA / Washington / Diyar Guldogan

Plus de 15 millions de personnes en Syrie auront besoin d’une assistance humanitaire cette année, a déclaré vendredi le sous-secrétaire général de l’ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur de l’aide d’urgence.

« Les besoins humanitaires restent importants », a déclaré Tom Fletcher lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

« Environ les deux tiers de la population, soit plus de 15 millions de personnes, pour la plupart des femmes, des filles et des enfants, auront besoin d’aide cette année », a-t-il ajouté.

Fletcher a souligné que les femmes et les enfants restent particulièrement vulnérables après des années de conflit, de déplacements et d’effondrement économique.

« Nous donnons la priorité aux femmes, aux filles et aux enfants dans toutes nos actions humanitaires, car ils se trouvent si souvent en première ligne de ces crises », a-t-il conclu.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz