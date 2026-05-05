Des manifestants se sont rassemblés place de la Bastille pour réclamer la libération de Saïf Abu Keshek et Thiago Ávila, toujours détenus par Israël après l’interception illégale de la flottille humanitaire Sumud

Mobilisation à Paris pour la libération des membres de la flottille pour Gaza Des manifestants se sont rassemblés place de la Bastille pour réclamer la libération de Saïf Abu Keshek et Thiago Ávila, toujours détenus par Israël après l’interception illégale de la flottille humanitaire Sumud

AA / Paris / Ümit Dönmez

Des manifestants se sont réunis mardi soir place de la Bastille à Paris lors d’un rassemblement organisé en soutien aux membres de la flottille humanitaire Global Sumud interceptée illégalement par Israël en eaux internationales alors qu’elle tentait de rejoindre la bande de Gaza.

Le rassemblement qui a vu la participation de membres d'Urgence Palestine, Révolution Permanente, EuroPalestine, l’Union juive française pour la Paix (UJFP), et la coordination française de la flottille Sumud, appelait à « la fin du génocide », à « la levée du blocus à Gaza » ainsi qu’à la « libération immédiate » des militants Saïf Abu Keshek et Thiago Ávila, toujours détenus par Israël selon les organisateurs.

Des drapeaux palestiniens, des pancartes dénonçant les attaques israéliennes à Gaza et des appels à des « sanctions réelles et concrètes contre Israël » étaient visibles tout au long du rassemblement.

Les manifestants ont dénoncé l’interception de la flottille par les forces israéliennes en pleine mer, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes palestiniennes, qualifiant l’opération d’« illégale » au regard du droit maritime international.

Les organisateurs ont rappelé que les embarcations transportaient des militants et des humanitaires engagés dans une mission visant à dénoncer le blocus imposé à Gaza et à acheminer une aide symbolique vers l’enclave palestinienne.

Selon plusieurs témoignages relayés par les organisateurs de la flottille et des ONG, les navires auraient été arraisonnés par des commandos israéliens dans les eaux internationales, avant que les passagers ne soient transférés vers Israël pour y être détenus.

L’ONG israélienne Adalah, chargée de la défense juridique de certains militants arrêtés, affirme que les détentions de Saïf Abu Keshek et Thiago Ávila ne reposent sur « aucune base légale valable ».

L’ONU a également réagi ces derniers jours. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies, a appelé à la libération des deux militants encore détenus.

Les manifestants réunis à Paris ont aussi appelé la France à intervenir diplomatiquement pour obtenir la libération des ressortissants et militants arrêtés et dénoncé ce qu’ils considèrent comme le silence des autorités occidentales face aux opérations israéliennes contre les flottilles humanitaires.

Cette mobilisation s’inscrit dans une série de rassemblements organisés ces derniers jours dans plusieurs villes françaises et européennes pour protester contre le blocus imposé à Gaza et les interceptions de navires humanitaires par Israël en haute mer.