- L'acteur américain estime que le Premier ministre israélien « n'échappera pas à la justice » et ne pourra pas « réécrire l'Histoire »

Mark Ruffalo accuse Benjamin Netanyahu de « crimes de guerre » et le qualifie de « maniaque meurtrier » - L'acteur américain estime que le Premier ministre israélien « n'échappera pas à la justice » et ne pourra pas « réécrire l'Histoire »

AA / Istanbul

L'acteur américain Mark Ruffalo a vivement critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant que l'éviction du procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI) ne saurait dissimuler les atrocités commises à Gaza.

« Vous êtes un maniaque meurtrier, Benjamin Netanyahu », a écrit Ruffalo dimanche sur le réseau social américain X.

Selon lui, les pressions ayant conduit au départ de Karim Khan, qui avait délivré un mandat d'arrêt contre Netanyahu en 2024, ne signifient pas que « les crimes de guerre disparaissent ou que votre culpabilité est effacée ».

L'acteur a également soutenu que le dirigeant israélien « ne pourra pas réécrire l'Histoire » et qu'il restera à jamais associé à ses actes. « Vous n'échapperez pas à la justice », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent après que Benjamin Netanyahu s'est félicité de l'éviction de Karim Khan. Les États parties à la CPI ont voté vendredi en faveur de la révocation du procureur en chef à la suite d'accusations d'inconduite sexuelle, des faits que ce dernier conteste.

Karim Khan avait délivré des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le cadre de l'offensive menée à Gaza, qui a fait plus de 73 000 morts depuis octobre 2023 et dévasté l'enclave.

Figure parmi les plus engagées d'Hollywood en faveur des droits des Palestiniens, Mark Ruffalo qualifie régulièrement la situation à Gaza de « génocide » et de « nettoyage ethnique », une appréciation également partagée par plusieurs agences des Nations unies et organisations de défense des droits humains.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba