Le gouverneur de la région a confirmé que ces attaques ont causé « plusieurs pertes en vies humaines ainsi que de nombreux blessés », sans avancer de bilan officiel définitif

Mali : plus de 50 morts dans des attaques simultanées à Bandiagara, dans le centre Le gouverneur de la région a confirmé que ces attaques ont causé « plusieurs pertes en vies humaines ainsi que de nombreux blessés », sans avancer de bilan officiel définitif

AA / Bamako / Amarana Maiga



Plus de cinquante personnes ont été tuées dans des attaques attribuées à des hommes armés non identifiés dans plusieurs localités de la région de Bandiagara, dans le centre du Mali, selon des sources locales et administratives.



Le village de Gomossogou, situé dans le cercle de Diallassagou, a été la cible d’une violente attaque mercredi 6 mai 2026. D’après des sources locales, l’assaut a fait plus de 30 morts et causé d’importants dégâts matériels.



Dans la même région, le village de Kori-Kori, commune rurale de Doucombo, a également été attaqué le même jour. Plus d’une vingtaine de personnes y ont perdu la vie, la majorité étant des jeunes, selon des témoignages concordants.



Dans un communiqué publié jeudi, le gouverneur de la région de Bandiagara, le Colonel-major Olivier Diassana, a indiqué que les villages de Kori-Kori et de Gomossogou ont été visés par des « attaques terroristes simultanées, lâches et barbares » perpétrées aux environs de 16 heures.



Le gouverneur a confirmé que ces attaques ont causé « plusieurs pertes en vies humaines ainsi que de nombreux blessés », sans avancer de bilan officiel définitif.



Il a annoncé qu’une délégation administrative et sécuritaire a été dépêchée sur les lieux afin de constater les faits, d’évaluer l’ampleur des dégâts et d’apporter une assistance aux populations affectées.



Le responsable régional a condamné « avec la plus grande fermeté ces actes ignobles et inhumains » et présenté les condoléances des autorités de la Transition aux familles des victimes.



Il a également assuré que les Forces de défense et de sécurité restent mobilisées et que des opérations sont en cours pour « traquer et traduire en justice les auteurs, complices et commanditaires » de ces attaques.



Dans un communiqué distinct publié jeudi matin, l’armée malienne a affirmé avoir neutralisé une dizaine de « terroristes » et détruit leurs moyens logistiques dans la localité de Gomossogou.



Par ailleurs, réuni jeudi 7 mai au gouvernorat de Gao, le comité régional de crise et des catastrophes a dressé le bilan des attaques terroristes survenues le 25 avril dans plusieurs localités de la région.



Selon les autorités, l’hôpital Hangadoumbo Moulaye Touré a enregistré 32 civils blessés par balle, dont sept décès, parmi lesquels deux enfants.



Les familles des victimes ont reçu une assistance humanitaire composée de kits de première nécessité avec l’appui de l’Unicef.

