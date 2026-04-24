Ursula von der Leyen et Antonio Costa insistent sur le respect de la souveraineté libanaise et la poursuite des efforts diplomatiques dans un contexte régional instable

Liban : une pause des combats « pas suffisante », l’UE appelle à une paix durable Ursula von der Leyen et Antonio Costa insistent sur le respect de la souveraineté libanaise et la poursuite des efforts diplomatiques dans un contexte régional instable

AA / Bruxelles

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé ce vendredi qu’une pause temporaire des hostilités au Liban « n’est pas suffisante », appelant à une « voie permanente vers la paix ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Nicosie à l’issue d’une réunion informelle de dirigeants, elle a souligné que « la sécurité est indivisible », affirmant qu’« il ne peut y avoir de stabilité au Moyen-Orient ou dans le Golfe tant que le Liban est en flammes ». Elle a appelé au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban.

La responsable européenne a salué les récents accords de cessez-le-feu dans la région, tout en les jugeant fragiles et insuffisants pour garantir une stabilité durable. Elle a également estimé que tout accord de paix à long terme devra inclure les programmes nucléaire et balistique de l’Iran, qu’elle a qualifiés de « véritable danger » pour la sécurité régionale.

Antonio Costa, président du Conseil européen, a pour sa part évoqué des conséquences « désastreuses » du conflit au Moyen-Orient pour les civils et l’économie mondiale. Il a appelé à la réouverture du détroit d’Ormuz « sans restrictions », jugeant la liberté de navigation « vitale pour le monde entier ».

Il a également exprimé son inquiétude face à la situation au Liban, appelant à un cessez-le-feu prolongé et à la poursuite des efforts diplomatiques dans le respect du droit international et de la souveraineté libanaise.

En parallèle, Ursula von der Leyen a indiqué que l’Union européenne envisage de renforcer son engagement avec la Syrie, notamment à travers un dialogue politique de haut niveau visant à explorer de futurs cadres de coopération.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy